Dinobatkan Masuk Boxing Hall of Fame, Floyd Mayweather Jr Tak Kuasa Tahan Tangisnya

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan petinju dunia, Floyd Mayweather Jr, masuk dalam jajaran Boxing Hall of Fame. Emosi dirasakan Floyd Mayweather Jr usai menerima penghargaan itu.

Penganugerahan gelar Boxing Hall of Fame kepada Floyd Mayweather Jr dilakukan di Turning Stone Resort and Casino, New York, Minggu (12/6/2022) waktu setempat.

Floyd Mayweather Jr tak kuasa mengendalikan emosinya ketika diminta memberi sambutan setelah masuk di Boxing Hall of Fame.

Petinju asal Amerika Serikat itu sampai menitikkan air mata dan kesulitan menyusun kalimat dalam pidatonya.

"Saya tidak bisa benar-benar berkata," kata Floyd Mayweather Jr dilansir dari MMA Junkie.

"Saya bicara pada pada diri saya bahwa saya tidak akan menangis, tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Salah satu momen terbaik hidup saya," kata Mayweather.

Petinju beralias The Money itu mengaku teringat sosok sang ayah yang mengenalkannya pada dunia tinju.

Mayweather mengakhiri karier tinjunya pada 2017 setelah menang atas Conor McGregor.

"Saya mencintai ayah saya, karena tanpa dia, ini tidak akan bisa terjadi," ucap Mayweather.

"Dia adalah pelatih terbaik sepanjang masa. Tidak akan pernah ada pelatih lain yang lebih hebat dari ayah saya," tuturnya.

Semasa aktif jadi petinju, Mayweather punya rekor mentereng. Catatan pertandingannya sempurna, 50-0!

Mayweather juga menjadi petinju terkaya di dunia dengan jumlah pendapatan menyentuh US$ 800 juta atau sekitar Rp11,7 triliun.

Usai pensiun, Mayweather mengaku tak bisa jauh dari tinju. Ia akan naik ring lagi, namun hanya di laga eksibisi saja.

"Saya ingin pensiun dengan cara saya sendiri dan saya ingin melakukan investasi yang cerdas, sehingga saya dapat menjalani kehidupan yang nyaman setelah karier saya selesai," ujar Mayweather.

Pria 45 tahun itu masuk Boxing Hall of Fame pada 2021 bersama Vladimir Klitschko dan Andre Ward. Hanya saja, seremoni pelantikan keduanya baru bisa berlangsung karena pandemi Covid-19.

Sementara untuk 2022, petinju yang masuk Boxing Hall of Fame adalah Miguel Cotto, Roy Jones Jr, dan James Toney.

