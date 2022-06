Ini Link Streaming dan Jadwal NBA Finals

Bisnis.com, JAKARTA - Bagi Anda yang ingin menonton NBA Finals, maka bisa melihat pertandingan Golden State Warrior vs Boston Celtic yang digelar di TD Garden, Boston, pada Kamis (9/8/2022).

Pada laga pertama pertandingan ini dimenangkan Celtic saat itu dengan skor 108 - 120, tetapi kemenangan tersebut bisa dibalas Warrior di game kedua pada Senin (6/6/2022), yang berlangsung Chase Center, San Francisco.

Dalam game kedua ini berlangsung sengit, karena kedua tim sama-sama berjuang untuk meraih kemenangan, hingga akhirnya pertandingan tersebut dimenangkan Warrior dengan skor 107 - 88.

Pemain bintang dari tim Warrior, Stephen Curry berhasil memikat penonton dengan aksinya di lapangan dan berhasil membawa kemenangan dengan mencetak 29 poin.

Dengan demikian, untuk prediksi game ke 3 pada NBA finals kali ini kedua tim akan bertanding ngotot. Dengan kedua pemain andalan mereka yaitu Jayson Tatum dari Celtic dan Stephen Curry dari Warriors.

Nah, untuk melihat pertandingan mereka di final NBA 2022 bisa dilihat di aplikasi video streaming, yaitu Vidio Premier, https://m.vidio.com/@nba

Anda bisa menonton pertandingan NBA Final 2022 game ketiga di Vidio Premier, penggemar basket harus merogoh kocek untuk berlangganan Vidio Premier sebesar Rp19.000 per minggu, Rp29.000 per bulan dan atau Rp199.000 per tahun.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :