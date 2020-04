ONE Championship Gandeng Artis Ternama Galang Donasi Lawan Covid-19

Bisnis.com, JAKARTA - Properti media olahraga global terbesar dalam sejarah Asia, ONE Championship, menggandeng Global Citizen melakukan penggalangan dana untuk melawan pandemi COVID-19 dan menginspirasi orang untuk tetap di rumah.

Berdasarkan data resmi dari ONE Championship yang dihimpun, Kamis (16/4/2020), kerja sama tersebut berupa program Together At Home (#TogetherAtHome) yang merupakan konser tanpa kontak serta konten online untuk membantu mengumpulkan dana.

Superstar ONE Championship yang akan berpartisipasi dalam seri Together At Home diantaranya Brandon Vera, Demetrious Johnson, Aung La N Sang, Vitor Belfort, Angela Lee, Alain Ngalani, Xiong Jing Nan, Eddie Alvarez, Martin Nguyen, Stamp Fairtex, Giorgio Petrosyan, dan Vice President ONE Championship Miesha Tate.

Petarung tersebut akan berbagi kegiatan berolahraga di rumah dan menjawab pertanyaan dari penggemar cabang olahraga mix martial arts (MMA) yang saat ini sedang naik daun.

Spesial penampilan music global ‘ONE World: Together At Home’ akan disiarkan secara global pada Sabtu-Minggu (18-19/4) di Halaman Facebook resmi ONE Championship dan ONE Super App.

Kegiatan amal tersebut akan dipandu oleh superstar talk show Jimmy Fallon (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), Stephen Colbert (The Late Show With Stephen Colbert), dan Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live!), dan dikuratori oleh megastar Lady Gaga.

Siaran digital beberapa jam yang bersejarah ini akan menampilkan pertunjukan dan penampilan oleh Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong dari Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David & Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris dan Sabrina Elba, J Balvin.

Selanjutnya Jennifer Lopez, John Legend, Musgraves Kacey, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift, dan Usher, serta lainnya, untuk membantu mengumpulkan dana melawan COVID-19.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, ONE Championship akan menyumbangkan 10 persen hasil bersih dari penjualan online merchendise terbarunya, ONE.SHOP, kepada Dana Respon Solidaritas COVID WHO.

