NBA Bakal Gelar Kompetisi Gim NB2K Players Tournament

Bisnis.com, JAKARTA - National Basketball Association (NBA) dalam waktu dekat akan menggelar kompetisi video gim NB2K Players Tournament untuk menghibur penggemar kompetisi olahraga basket tengah pandemi Covid-19.

Dilansir dari AFP pada Selasa (1/4/2020) NBA, Asosiasi Pemain NBA (National Basketball Player Association/NBPA), dan produsen gim 2K mengumumkan bahwa kompetisi itu akan disiarkan melalui ESPN di AS selama 10 hari.

NBA menyatakan pemenang dari kompetisi NBA2K20 nantinya akan menerima hadiah sebesar US$100.000. Namun, hadiah tersebut harus disumbangkan ke sejumlah badan amal untuk mendukung pemulihan akibat pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

"Pemenang NBA2K20 yang akan memilih badan amal untuk menerima sumbangan 100.000 dolar dari 2K, NBA, dan NBPA untuk mendukung pemulihan akibat Covid-19," demikian pernyataan NBA.

NBA menyebut unggulan NBA2K20 akan ditentukan dari nilai masing-masing pemain di kompetisi gim itu, serta durasi mereka berkiprah di liga.

Kemudian setelah pertandingan-pertandingan penyisihan pertama dan putaran kedua, laga semifinal dan final akan dimainkan dengan sistem "best of three."

Kevin Durant yang tidak dapat bermain pada musim ini karena masih memulihkan diri dari cedera tendon Achilles, justru akan menjadi salah satu pemain unggulan dari 16 pemain NBA yang ambil bagian.

Bintang Atlanta Hawks Traw Young merupakan unggulan kedua di turnamen yang juga diikuti oleh Hassan Whiteside (Portland Trail Blazers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), dan Rui Hachimura (Washington Wizards).

Sebagai catatan, kompetisi NBA telah dihentikan sejak 11 Maret 2020 setelah pemain Utah Rudy Gobert positif Covid-19.