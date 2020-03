Turnamen Grand Slam Wimbledon Tahun Ini Kemungkinan Dibatalkan

Bisnis.com, JAKARTA - Turnamen Wimbledon kemungkinan akan dibatalkan akibat pandemi virus corona jenis baru atau Covid-19.

Dilansir dari The Insider pada Kamis (26/3/2020) The All England Lawn Tennis and Croquet Club selaku penyelenggara turnamen tenis tersebut mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan pejabat kesehatan sejak Januari untuk mempersiapkan dan membuat rencana darurat apabila turnamen tetap digelar.

Mereka juga mengakui bahwa penundaan sementara turnamen tenis satu-satunya di dunia yang digelar di lapangan rumput sangat mungkin terjadi. Akan tetapi, di sisi lain ada kemungkinan jika tahun ini turnamen tersebut dibatalkan lantaran kondisi rumput di akhir tahun yang tidak memungkinkan.

"Pada saat ini, berdasarkan saran yang kami terima dari otoritas kesehatan masyarakat setempat, waktu bagi kami untuk menggelar Kejuaraan sangat singkat. Melihat sifat permukaan lapangan [rumput] kami menunjukkan bahwa penundaan hingga akhir tahun bukan tanpa risiko dan kesulitan yang signifikan," bunyi pernyataan dari The All England Tennis and Croquet Club.

Penyelenggara juga mengatakan bahwa mereka telah mengesampingkan kemungkinan turnamen digelar secara tertutup atau tanpa penonton sama sekali.

Pernyataan pembatalan Turnamen Wimbledon muncul ketika dunia olahraga global, tak terkecuali tenis diguncang oleh masifnya penyebaran Covid-19. Seperti diketahui dua turnamen lainnya, yakni Indian Wells dan Miami Open keduanya dibatalkan.

Adapun, Prancis Terbuka dipindahkan dari Mei hingga 20 September-4 Oktober 2020.

Turnamen Wimbledon adalah sebuah turnamen tenis terkemuka yang diselenggarakan selama sekitar dua minggu pada bulan Juni atau Juli setiap tahunnya. Turnamen ini diadakan di atas lapangan rumput dan merupakan salah satu dari empat turnamen Grand Slam.

Diselenggarakan untuk pertama kalinya pada tahun 1877 oleh All England Lawn Tennis and Croquet Club di Wimbledon, London, saat itu hanya ada pertandingan dalam nomor tunggal putra. Kemudian pada tahun 1884, nomor tunggal putri dan ganda putra mulai dipertandingkan.

Seperti turnamen Grand Slam lainnya, Wimbledon hanya diikuti pemain-pemain amatir hingga era "terbuka" dimulai pada tahun 1968.