Lionel Messi dan Carli Lloyd Gabung Kampanye FIFA-WHO Perangi Virus Corona

Bisnis.com, JAKARTA - Pemenang Ballon d’Or enam kali Lionel Messi dan ikon United States Women National Soccer Team (USWNT) Carli Lloyd bekerja sama dalam upaya melawan dan memerangi pandemi virus corona baru, COVID-19.

Messi dan Lloyd dilaporkan telah bergabung dengan 26 pemain sepak bola super star lainnya dari seluruh dunia yang berkolaborasi dengan FIFA dan WHO dalam kampanye bertajuk Pass The Messege to Kick Out Coronavirus.

Pada awal pekan ini, organisasi mengumumkan upaya barunya tersebut dengan menyerukan agar semua orang di seluruh dunia mengikuti lima langkah penting untuk menghentikan penyebaran virus corona itu.

Kelima langkah yang dimaksud adalah mencuci tangan, etiket batuk, tidak menyentuh wahab, jarak fisik (social distancing), dan tinggal di rumah jika merasa tidak sehat, “Kami membutuhkan kerja sama tim untuk memerangi virus corona,” kata President FIFA Gianni Infantino dalam rilis seperti dikutip Insider, Selasa (24/3).

“FIFA telah bekerja sama dengan WHO karena kesehatan lebih utama. Saya meminta komunitas sepak bola di seluruh dunia untuk bergabung dengan kami dalam mendukung kampanye ini untuk menyampaikan pesan lebih luas,”

“Beberapa pemain terbaik yang telah memainkan permainan indah ini telah memasukkan nama mereka ke dalam kampanye dan bersatu dalam keinginan untuk menyampaikan pesan untuk melawan COVID-19,” imbuhnya.

Adapun, Messi dan Lloyd membintangi video informasi yang dirilis pada Senin (23/3) untuk mendidik para penonton tentang cara melindungi kesehatan mereka sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh WHO.

Video tersebut uga menampilkan para bintang sepak bola internasional lainnya seperti Xavi Hernandez dari Spanyol, Alisson Becker dari Brazil, Michael Owen dari Inggris, dan masih banyak yang lainnya.

Selain kolaborasi dengan WHO dalam proyek penyebaran informasi pencegahan penyakit corona, FIFA juga telah menjanjikan sumbangan dana sekitar US$10 juta untuk mendukung dana respons solidaritas WHO COVID-19.