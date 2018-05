Bisnis.com, JAKARTA - Jakabaring Bowling Center yang berada di kawasan Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) resmi diserahkan oleh Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Rabu (30/5/2018). Serah terima gedung yang menelan dana Rp 27 milyar itu diserahkan langsung kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.



Serah terima Jakabaring Bowling Center ini menjadi wujud kebanggaan serta kontribusi APP Sinar Mas atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 tersebut.



Managing Director Sinar Mas Saleh Husin menyatakan, APP Sinar Mas sebagai Official Partner Asian Games 2018 berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi momen bersejarah ini melalui berbagai bentuk dukungan. "Salah satunya melalui pembangunan Jakabaring Bowling Center yang merupakan simbol penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kemajuan bangsa ini," katanya.



Jakabaring Bowling Center memiliki luas bangunan sekitar 4.200 meter persegi yang berdiri kokoh di atas lahan seluas 2,8 hektar. Bowling center ini memiliki 40 lintasan boling, yaitu jumlah yang jauh lebih banyak dari rata-rata bowling center lainnya yang hanya memiliki 20-30 lintasan boling. Total anggaran yang dialokasikan oleh APP Sinar Mas untuk pembangunan bowling center ini adalah senilai Rp 27 milyar.



Sementara, Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang diwakilkan langsung oleh Menpora karena sudah dipercaya menjadi tuan rumah Asian Games 2018 dan kesempatan ini tidak akan disia-siakan. "Kedua terima kasih kepada sponsor, kepada tim dari Pemprov Sumsel, teman-teman dan sahabat karyawan yang bekerja siang-malam untuk mengerjakan ini," ungkapnya.



Menpora Imam Nahrawi menyatakan rasa bangga terhadap Sumsel yang kini memilki venue terbaik di dunia. Setelah asian Games, menurutnya, hendaknya duduk sama-sama dalam satu meja terkait dengan peruntukan gedung boling maupun venue lainnya. "Bowling center ini merupakan yang terbaik di dunia, bukan hanya Asia! Kejuaraan dunia boling akan diselenggarakan di sini," tegasnya.



"Ke depan, bagaimana kita harus berjalan seiring dengan venue terbaik dan prestasi pun kita juga harus yang terbaik. Dalam beberapa bulan lagi Asian Games 2018 akan digelar, atlet-atlet akan bergerak ke Jakabaring. Mohon di-support agar Asian Games 2018 bisa berjalan dengan sukses," Imam, menambahkan.



Selain bowling center, APP Sinar Mas juga memberikan dukungan lain terhadap keberhasilan Asian Games 2018 dengan turut mencegah secara intensif terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini sejalan dengan target Presiden RI Jokowi untuk menjalankan Asian Games 2018 tanpa api dan asap. Melalui investasi tambahan senilai sekitar 3,8 juta dolar AS, APP Sinar Mas meluncurkan program "No Fire No Haze", dimana Palembang, sebagai salah satu lokasi perhelatan Asian Games 2018, menjadi salah satu prioritas utama untuk mencegah karhutla.