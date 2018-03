Share this post :

Kevin Sanjaya -Marcus Fernaldi Gideon - Badminton Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA – Pebulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya bersyukur atas rentetan kesuksesan, terutama keberhasilannya mempertahankan gelar juara di All England 2018. Menurutnya, torehan prestasi yang dia raih tidak terlepas dari dukungan dan kesempatan selama menimba ilmu di PB Djarum.

Bergabung dengan PB Djarum, ujarnya,sebagai modal utama untuk menjadi pebulutangkis yang mampu meraih berbagai prestasi tingkat dunia.

“Tentunya, keberhasilan saya ini tak lepas dari dukungan banyak pihak mulai dari pelatih dan juga tempaan mental dan ilmu yang saya dapat selama bergabung di PB Djarum sehingga bisa mendapat hasil yang terbaik,” ujarnya di Galeri Indonesia Kaya (GIK), Jakarta, Rabu (28/3/2018).

Catatan prestasi atlet jebolan Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis ini sejak berpasangan dengan Marcus Gideon memang gemilang. Hal ini merupakan kedua kalinya secara beruntun The Minions meraih gelar juara di All England yang kini bertitel BWF World Tour Super 1000. Terhitung sejak meraih All England 2017, Kevin kini telah mengoleksi 10 gelar juara termasuk Superseries, BWF World Tour 500 dan BWF World Tour Super 1000. Lebih jauh lagi, Kevin bersama Marcus mencatat rekor tak terkalahkan dalam 19 kompetisi internasional.

Gelar juara All England dua kali beruntun ini menjadi torehan membanggakan hasil kerja keras Kevin selama kurang lebih 10 tahun menggeluti bulutangkis.

Pada 2006, di usia 11 tahun, Kevin mencoba masuk PB Djarum dengan mengikuti Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis, namun gagal. Tak menyerah, tahun berikutnya dia kembali mengikuti seleksi dan akhirnya berhasil masuk klub yang bermarkas di Kudus, Jawa Tengah ini.