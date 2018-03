Share this post :

Eko Yuli Irawan, lifter andalan Indonesia. - Reuters/Yves Herman

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asuransi swasta PT AIA Financial menjamin seluruh atlet Indonesia yang berlaga di Asian Games 2018 akan mendapatkan perlindungan kesehatan.

"Ya, semua atlet dari seluruh cabang olahraga akan mendapatkan jaminan asuransi," ujar Head of Brand and Communication PT AIA Financial Kathryn Monika Parapak di Jakarta pada Senin (27/3/2018).

Kathryn melanjutkan pihaknya kini menunggu kepastian nama-nama atlet Indonesia yang didaftarkan di Asian Games 2018 yang digelar secara resmi mulai 18 Agustus 2018.

"Begitu kami mendapatkan datanya, semua proses akan dimulai," ujar Kathryn.

Sebelumnya, usai menggelar konferensi pers di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta pada Kamis (22/3/2018), Direktur Hukum, Kepatuhan, dan Risiko PT AIA Financial Rista Qatrini Manurung mengatakan jaminan asuransi jiwa bagi setiap atlet pelatnas Asian Games sebesar Rp500 juta.

"Jaminan kesehatan dan kecelakaan bagi setiap atlet senilai maksimal Rp1 juta dengan perawatan kelas satu di rumah sakit," kata Rista.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi pun mengapresiasi hal tersebut. Menurut Imam, itu menjadi bentuk kerja sama untuk mendukung perjuangan para atlet di pesta olahraga Asia yang akan digelar di Indonesia tersebut.

Asian Games 2018 akan dibuka pada 18 Agustus 2018 dan ditutup pada 2 September 2018 dengan mempertandingkan 40 cabang olahraga yang terbagi dalam 463 nomor pertandingan. Kontingen Indonesia diperkirakan diperkuat sekitar 800 atlet.

Sumber : Antara