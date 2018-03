Share this post :

Pegolf Korea Selatan Ji Eun-hee - Golf Week

Bisnis.com, JAKARTA - Pegolf Korea Selatan Ji Eun-hee memenangi hadiah dua mobil pada Senin WIB (26/3/2018), satu berkat mencetak hole in one, dan lainnya setelah memenangi turnamen Kia Classic di Carlsbad, California, AS.

Ji mencetak ace di lubang ke-14 selama dia mencatat skor 67 pukulan atau lima di bawah par pada permainan putaran terakhir, dan secara total empat putaran dia mencatat 272 pukulan atau 16 di bawah par di Aviara Golf Club.

Sementara itu, Cristie Kerr mencatat empat di bawah par dengan total 14 di bawah par, berada di posisi kedua bersama Lizette Salas yang mencatat tiga di bawah par pada permainan putaran terakhir.

Salas, pegolf Korsel Kim In-kyung, dan Ji berbagi posisi pimpinan setelah putaran ketiga.

Kim mengakhiri putaran keempat dengan dua di bawah par dan berada di posisi keempat dengan total 13 di bawah par bersama Jane Park (5) dan Kris Tamulis (4).

Pegolf veteran berusia 31 tahun Ji meraih hadiah utama cek senilai 270.000 dolar atas kemenangannya itu dengan tambahan mobil, sekaligus mengukir karier kemenangan keempatnya. Kemenangan pertama terjadi pada 2008.

"Pukulan bola saya mantap, drive bola saya juga akurat termasuk juga permainan putting saya," kata Ji mengomentari kesuksesannya.

Hole in One & Juara, Pegolf Ji Eun-hee Peroleh 2 Mobil

Sumber : Antara/Field Level Media