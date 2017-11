Share this post :

Bisnis.com, JAKARTA - Cleveland Cavaliers tampaknya akan meninggalkan Madison Square Garden, New York, dengan kekalahan ketika tuan rumah New York Knicks memegang keunggulan 76-56 di sisa waktu 57,8 detik kuarter ketiga dalam lanjutan luga basket AS NBA pada Selasa (14/11/2017).

Cavs memasuki kuarter pamungkas dengan selisih ketertinggalan masih 15 poin, namun mereka secara spektakuler mampu meraih 43 poin tambahan disokong sembilan tembakan tiga angka yang berhasil dilesakkan, lima di antaranya oleh Kyle Korver.

Poin-poin tambahan itu berhasil memastikan kemenangan Cavaliers atas Knicks dengan skor akhir 104-101.

Berikut ringkasan hasil rangkaian pertandingan lanjutan NBA 2017-2018 yang berlangsung Selasa WIB (tuan rumah disebut pertama):

Washington Wizards 110 - Sacramento Kings 92

Wizards berhasil meraih tiga kemenangan beruntun saat mengalahkan Kings 110-92, dan di tiga laga tersebut John Wall dan kawan-kawan berhasil unggul dengan selisih 15 poin atau lebih.

Wall mengemas 21 poin dalam kemenangan tersebut, disusul 18 poin dari Marcin Gortat dan masing-masing 15 poin milik Otto Porter Jr. serta Mike Scott.

Bagi Kings, George Hill mencetak 16 poin, diikuti 12 poin dari Zach Randolph dan Buddy Hield serta masing-masing 11 poin dari Garrett Temple dan Skal Labissiere.

New York Knicks 101 - Cleveland Cavaliers 104

Korver mencetak 19 dari 21 poin yang dikemasnya sepanjang laga pada kuarter pamungkas, sementara LeBron James mengemas double-double 23 poin, sembilan rebound dan 12 assist, diikuti 15 poin dari Dwyane Wade dan 13 poin milik Jae Crowder.

Bagi tuan rumah Tim Hardaway Jr. dan Enes Kanter sama-sama mencapai double-double, masing-masing lewat 28 poin dan 10 rebound serta 20 poin dan 16 rebound, sedangkan Kristaps Porzingis "hanya" menyumbangkan 20 poin.

Milwaukee Bucks 110 - Memphis Grizzlies 103

Giannis Antetokounmpo membukukan 27 poin, sembilan rebound dan tujuh assist kala membawa Bucks mengalahkan Grizzlies, dibantu masing-masing 17 poin dari Khris Middleton dan John Henson, serta 15 poin milik Eric Bledsoe.

Marc Gasol membukukan double-double 16 poin dan 10 rebound untuk Grizzlies, diikuti sumbangan 27 poin Tyreke Evans serta 19 poin dari Dillon Brooks.

New Orleans Pelicans 106 - Atlanta Hawks 105

DeMarcus Cousins kali ini tampil lebih dominan dibandingkan Anthony Davis untuk kemenangan Pelicans. Cousins meraih 22 poin, 16 rebound dan tujuh assist, sedang Davis "hanya" 13 poin, 10 rebound dan tujuh assist, diikuti 24 poin dari E'Twaun Moore serta 13 poin milik Jrue Holiday.

Kent Bazemore mencetak 22 poin untuk Hawks, Tyler Cavanaugh 16 poin, Marco Belinelli 14 poin serta masing-masing 12 poin bagi Luke Babbitt dan John Collins.

Phoenix Suns 93 - Los Angeles Lakers 100

Devin Booker memborong 36 poin dan mendapat bantuan T.J. Warren mengemas 23 poin serta Dragan Bender 15 poin, namun tak cukup menghindarkan Suns dari kekalahan.

Kemenangan Lakers disokong 25 poin dari Jordan Clarkson, double-double 15 poin dan 10 rebound Brook Lopez, 15 poin Kentavious Caldwell-Pope, 13 poin Corey Brewer serta 11 poin dari debutan Kyle Kuzma.

Utah Jazz 98 - Minnesota Timberwolves 109

Starting-five Timberwolves tampil dengan kontribusi penuh dan mengemas 93 dari 109 poin kemenangan mereka atas Jazz.

Tiga pemain di antaranya mencapai double-double yakni Karl-Anthony Towns dengan 24 poin dan 13 rebound, Jimmy Butler dengan 21 poin dan 10 assist serta Taj Gibson dengan 15 poin dan 10 rebound. Sedangkan Jeff Teague mencetak 22 poin dan Andrew Wiggins 11 poin.

Tuan rumah mendapat pasokan angka dari Donovan Mitchell yang mencetak 24 poin, Rodney Hood 16 poin dan masing-masing 13 poin untuk Jonas Jerebko dan Thabo Sefolosha.

Portland Trail Blazers 99 - Denver Nuggets 82

Blazers meraih angka dari 52,1 persen percobaan tembakan mereka dan dibarengi kesuksesan menekan tingkat akurasi tembakan tim tamu hanya 35,7 persen, menjadi kunci kemenangan di laga tersebut.

Jusuf Nurkic dan C.J. McCollum sama-sama mencetak 17 poin untuk kemenangan Blazers, diikuti 15 poin dari Damian Lillard serta 14 poin milik Evan Turner.

Sedangkan di kubu Nuggets Jamal Murray dan Paul Millsap sama-sama mencapai 18 poin, dibantu 14 poin milik Wilson Chandler serta 12 poin dari Will Barton.

Golden State Warriors 110 - Orlando Magic 100

Warriors meraih kemenangan ketujuh beruntun, berkat 21 poin, tujuh rebound dan delapan assist yang dikemas Kevin Durant di laga melawan Magic.

Durant mendapat bantuan 20 poin dari Draymond Green, 16 poin Shaun Livingston dan 15 poin Klay Thompson, di tengah absennya Stephen Curry yang mengalami cedera ringan pada pahanya.

Nikola Vucevic mencetak 20 poin untuk Magic, Aaron Gordon mencapai double-double 10 poin dan 10 rebound, Evan Fournier mengemas 16 poin dan Jonathan Simmons 13 poin.

Los Angeles Clippers 105 - Philadelphia 76ers 109

Joel Embiid dan Ben Simmons semakin memantapkan duo kontributor utama di tubuh Sixers, keduanya sama-sama mencapai double-double. Embiid dengan 32 poin dan 16 rebound, Simmons lewat 22 poin dan 12 rebound, diikuti 31 poin dari Robert Covington untuk kemenangan Sixers atas Clippers.

Pasokan angka terbanyak untuk tuan rumah datang dari bangku cadangan, Lou Williams melesakkan 31 poin, baru diikuti bintang mereka Blake Griffin yang mencetak 29 poin.

