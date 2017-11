Share this post :

Pasangan ganda campuran Hafiz Faisal dan Gloria Emanuelle Widjaja

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil perempat final Bitburger Badminton Open 2017, Indonesia meloloskan dua wakil ke semifinal.



Pasangan baru sektor ganda campuran Pelatnas PBSI, Hafiz Faisal/Gloria Emanuelle Widjaja menundukkan unggulan tiga asal Thailand, Bodin Isara/Savitree Amitrapai, 21-9 dan 21-18.



Bermain di Saarlandhalle Saarbrucken, Jerman, Jumat (3/11/2017), Hafiz/Gloria terlihat sudah siap sejak awal pertandingan dimulai.



“Game pertama kami usahakan di lapangan sudah harus siap. Jadi mau main gimana saja sudah siap. Mereka nggak enak sama servisnya Gloria, jadi kami dapat banyak poin dari situ. Mereka salah buang, terus kadang out-out sendiri. Di lapangan kalau sudah benar-benar fokus itu rasanya enak, dan saling mengisi. Dari sebelum main harus diyakinkan untuk saling mengingatkan,” ungkap Hafiz kepada badmintonindonesia.org.



“Di game kedua kami mati-mati sendiri, terima servisnya buru-buru, kurang tenang, jadi skornya ketat,” tambah Hafiz.



Selanjutnya di babak semifinal, Hafiz/Gloria akan bertemu wakil China, He Ji Ting/Du Yue. Meski tak lebih diunggulkan dari lawan, Hafiz/Gloria mengaku siap pmenghadapi lawannya tersebut.



“Persiapan buat besok, diingat lagi gimana kami mainnya hari ini, gimana jaga konsentrasinya. Kami fokus step by step saja. Fokus poin per poin,” kata Hafiz.



Indonesia menambah wakilnya di babak semifinal setelah ganda putra, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto mengalahkan Goh V Shem/Teo Ee Yi dari Malaysia dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam waktu 27 menit.



Sayang pemain tunggal putri, Dinar Dyah Ayustine harus gugur di babak perempat final setelah kalah dua game langsung dengan 8-21 dan 16-21, dari Chen Xiaoxin asal China.

