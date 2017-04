Share this post :

Petenis AS Jack Sock - Reuters/Steve Holland

Bisnis.com, JAKARTA - Unggulan pertama Jack Sock akan bertemu unggulan keempat sesama petenis Amerika Serikat Steve Johnson dalam semifinal single putra turnamen tenis AS Clay Court Championship (ATP Houston) di River Oaks Country Club di Houston, Texas, Amerika Serikat.

Sementara itu, dalam semifinal lainnya akan berhadapan petenis non-unggulan dari AS Ernesto Escobedo dengan petenis Brasil unggulan kedelapan Thomaz Bellucci.

Keempat petenis tersebut berhasil mengandaskan lawan-lawannya dalam pertandingan perempat final yang digelar pada Sabtu pagi WIB (15/4/2017).

Escobedo, petenis kelahiran Los Angeles, AS, namun berdarah Meksiko, merupakn satu-satunya non-unggulan yang menembus 8 besar setelah menaklukkan petenis Brasil Thiago Monteiro di 16 besar.

Juara bertahan single putra turnamen ini adalah petenis Argentina Juan Monaco. Dalam pertandingan final tahun lalu, dia menundukkan petenis Jack Sock 3-6 6-3 7-5.

Namun, kini dia langsung kandas di babak 32 besar hari pertama yang digelar pada Rabu (12/4/2017), dikalahkan petenis Jerman berdarah Jamaika, Dustin Brown, 7-6(9-7) 6-3.

Bwerikut hasil perempat final (angka di depan nama menunjukkan unggulan):

1-Jack Sock (AS) vs 6-Feliciano Lopez (Spanyol) 7-6(6) 1-6 6-4

Ernesto Escobedo (AS) vs 2-John Isner (AS) 7-6(6) 6-7(6) 7-6(5)

4-Steve Johnson (AS) vs 5-Fernando Verdasco (Spanyol) 6-2 6-4

8-Thomaz Bellucci (Brasil) vs 3-Sam Querrey (AS) 6-4 3-6 6-3.

Sumber : Reuters