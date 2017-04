Share this post :

Petenis Spanyol Fernando Verdasco Carmona - Reuters/Ahmed Jadallah

Bisnis.com, JAKARTA - Unggulan ketujuh Donald Young langsung terhenti pada putaran pertama (32 besar) single putra turnamen tenis AS Clay Court Championship (ATP Houston) di River Oaks Country Club di Houston, Texas, Amerika Serikat.

Young, petenis tuan rumah, menyerah dari petenis non-unggulan dari Brasil, Thiago Monteiro, dua set langsung 6-3 6-4 pada Kamis WIB (13/4/2017).

Sementara itu, para petenis unggulan lainnya berhasil melewati putaran pertama setelah mengandaskan lawan-lawannya yang berstatus non-unggulan.

Juara bertahan single putra turnamen ini adalah petenis Argentina Juan Monaco. Dalam pertandingan final tahun lalu, dia menundukkan petenis tuan rumah Jack Sock 3-6 6-3 7-5.

Namun, kini dia langsung kandas di babak 32 besar hari pertama yang digelar pada Rabu (12/4/2017), dikalahkan petenis Jerman berdarah Jamaika, Dustin Brown, 7-6(9-7) 6-3.

Hasil pertandingan putaran pertama pada Kamis WIB (angka di depan nama menunjukkan posisi unggulan):

6-Feliciano Lopez Diaz-Guerra (Spanyol) vs Bjorn Fratangelo (AS) 7-5 6-4

Chung Hyeon (Korea Selatan) vs Victor Estrella (Republik Dominika) 6-4 5-7 6-4

8-Thomaz Bellucci (Brasil) vs Frances Tiafoe (AS) 7-5 1-6 6-2

Leonardo Mayer (Argentina) vs Adam Pavlasek (Republik Ceska) 5-7 6-2 6-1

Thiago Monteiro (Brasil) vs 7-Donald Young (AS) 6-3 6-4

5-Fernando Verdasco Carmona (Spanyol) vs Kevin Anderson (Afrika Selatan) 7-6(4) 7-6(4)

Maximo Gonzalez (Argentina) vs Jared Donaldson (AS) 6-4 5-7 6-3

Horacio Zeballos (Argentina) vs Rogerio Dutra Silva (Brasil) 6-2 7-5

Ernesto Escobedo (AS) vs Tennys Sandgren (AS) 6-3 6-3

Hasil pertandingan putaran pertama pada Rabu WIB (angka di depan nama menunjukkan posisi unggulan):

Dustin Brown (Jerman) vs Juan Monaco (Argentina) 7-6(7) 6-3

Tommy Haas (Jerman) vs Reilly Opelka (AS) 7-6(5) 4-6 6-3

Nicolas Kicker (Argentina) beat Noah Rubin (AS) 5-3 (Rubin mundur).

Sumber : Reuters