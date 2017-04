Kevin Sanjaya-Marcus Gideon - Badminton Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Sebuah perjuangan luar biasa ditunjukkan pasangan ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo di ajang Malaysia Open Super Series Premier 2017. Marcus/Kevin berhasil mencetak hat-trick alias meraih tiga gelar berturut-turut.



Gelar pertama di tahun 2017 direbut Marcus/Kevin di ajang All England Open Super Series Premier 2017, lalu keduanya juga sukses mempertahankan gelar juara di India Open Super Series 2017. Gelar ketiga yang diraih Marcus/Kevin adalah Malaysia Open Super Series Premier 2017 usai mengalahkan Fu Haifeng/Zheng Siwei (China), dengan skor 21-14, 14-21, 21-12.



Pertandingan berlangsung sangat seru, Marcus/Kevin yang tengah on fire, tampil ngotot demi gelar ketiga mereka. Namun Fu/Zheng tampaknya tak mau jadi ganda Tiongkok ketiga yang dihabisi Marcus/Kevin selama kejuaraan ini. Sebelumnya Marcus/Kevin juga menundukkan Liu Cheng/Zhang Nan dan Li Junhui/Liu Yuchen di babak kedua dan perempat final.



“Tentu senang bisa dapat gelar super series lagi, berturut-turut dari All England, India dan Malaysia. Awalnya tidak menyangka kami bisa menang di sini (Malaysia), karena tenaga kami sudah terkuras,” ungkap Marcus usai pertandingan.



“Fu/Zheng tampil bagus walaupun mereka pasangan baru. Di game kedua kami tidak antisipasi kalau mereka mau main bertahan, karena kami tidak siap untuk serang habis-habisan, energi kami lumayan terkuras. Kemudian kami berdiskusi bersama dan mencari strategi lain,” tambahnya.



“Di game ketiga kami pikir ini sudah tanggung, kami ke final, harus juara, jadi nekat saja, mainnya maksa,” jelas Marcus.



Sementara itu Kevin menuturkan ia dan Marcus tak punya rahasia khusus dalam mencetak hat-trick kali ini. Bahkan ia menuturkan kalau dirinya dan Marcus sedang dalam kondisi tidak fit karena kelelahan usai mengikuti tiga kejuaraan beruntun, mereka juga diserang flu dan batuk sejak di India.



“Tidak ada rahasia apa-apa dibalik keberhasilan kami hattrick, kami hanya melakukan yang terbaik, nggak terlalu mikirin menang atau kalah, pokoknya berjuang terus,” kata Kevin.



“Walaupun badan capek dan kami sedang sakit habis ikut dua turnamen berurutan, selagi bisa menang kenapa tidak? Kami manfaatkan momen kami sedang tampil bagus,” tambahnya.



Berikut hasil lengkap babak final Malaysia Open Super Series Premier 2017 :



Ganda Campuran



Zheng Siwei/Chen Qingchen (1/CHN) vs Lu Kai/Huang Yaqiong (4/CHN) 21-15, 21-18



Tunggal Putri



Tai Tzu Ying (1/TPE) vs Carolina Marin (2/ESP) 23-25, 22-20, 21-13



Tunggal Putra



Lin Dan (7/CHN) vs Lee Chong Wei (1/MAS) 21-19, 21-14



Ganda Putri



Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (JPN) vs Tang Jinhua/Huang Yaqiong (CHN) 21-17, 18-21, 21-12



Ganda Putra



Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (4/INA) vs Fu Haifeng/Zheng Siwei (CHN) 21-14, 14-21, 21-12

Sumber : Badminton Indonesia