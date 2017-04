Share this post :

Pebasket Orlando Magic Elfrid Payton - Twitter NBA

Bisnis.com, JAKARTA - Kombinasi duo guard Washington Wizards, John Wall dan Bradley Beal, sukses mengantarkan timnya membekuk New York Knicks 106-103 dalam laga lanjutan liga basket AS NBA di Madison Square Garden, New York, pada Jumat WIB (8/4/2017).

Beal mencetak 25 poin di laga tersebut sementara Wall mengemas 24 poin ditambah delapan rebound, selain itu keduanya mendapat dukungan dengan 16 poin dari Marcin Gortat dan 13 poin milik Kelly Oubre Jr.

Sementara bagi tuan rumah, bintang mereka Carmelo Anthony mengemas 23 poin dan enam rebound di tengah tim yang tak diperkuat Derrick Rose dan Kristaps Porzingis yang kondisinya tengah tak bugar.

Kemenangan tersebut membuat Wizards yang kini menempati peringkat keempat klasemen Wilayah Timur mengoleksi 48 kemenangan dan 31 kekalahan (48-31), sedangkan Knicks (30-49) berada di urutan ke-12.

Wizards melesat dan memegang keunggulan 33-27 saat kuarter pertama berakhir dan menambah jarak keunggulan menjadi 59-51 di pengujung paruh pertama pertandingan berkat 26 poin tambahan yang mereka cetak di kuarter kedua.

Knicks berusaha mengejar ketertinggalan dan mengemas 24 poin tambahan, namun hanya bisa memangkas jarak menjadi 75-82 di pengujung kuarter ketiga.

Berbekal keunggulan 7 poin tersebut, meski hanya mencetak 24 poin di kuarter pamungkas, Wizards masih bisa keluar sebagai pemenang pertandingan saat laga berakhir dengan skor 106-103.

Selanjutnya, pada Sabtu WIB (8/4/2017), Knicks akan menyambangi kandang Memphis Grizzlies (42-37), sedangkan Wizards baru tampil pada Minggu WIB (9/4/2017) menjamu Miami Heat (38-40).

Berikut hasil rangkaian pertandingan lanjutan NBA pada Jumat WIB sebagaimana dilansir laman resmi NBA (tuan rumah disebut pertama):

Philadelphia 76ers 90 - Chicago Bulls 102

Orlando Magic 115 - Brooklyn Nets 107

Indiana Pacers 104 - Milwaukee Bucks 89

New York Knicks 103 - Washington Wizards 106

Atlanta Hawks 123 - Boston Celtics 116

Portland Trail Blazers 105 - Minnesota Timberwolves 98.

Sumber : Antara/NBA.com